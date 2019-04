Aprilli alguses kulupõlengust päästetud jänesepoeg suri

Ja kui me mõtleme sellele, kui suure tule läheduses ta oli, siis ei ole ka välistatud sissehingatud suitsust ja kuumusest tekkinud sisemised kahjustused. Oma pisikese elu jooksul suutis jänesepoeg paljudele korda minna ning näidata, mis tagajärg on kulupõletamisel. Me soovime sulle, pisike jänesepoeg, kõike ilusat sinna vikerkaaremaale.»

Enamus maastikupõlenguid saavad alguse esmapilgul süütust lõkkest. Hetkega kontrolli alt väljuda võiv kulupõletamine on aga nii ohtlik, et see on Eestis aastaringselt keelatud. Seadus näeb nii enda kui naabrite elu ja vara, aga ka eluslooduse ohtu seadnud inimestele karistusena ette rahatrahvi kuni 1200 euro ulatuses ning juriidilistele isikutele kuni 3200 euro ulatuses.