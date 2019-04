Video: vaata, kuidas käib pesast alla potsatanud kakupoja toitmine

Et kakk on veel noor ja nõrk, jääb ta loomapäästja hoolde pikemaks ajaks. Esiti elab ta toas, siis kolib Võsujalg linnu ümber välipuuri ning seejärel on aeg taas vabalt lennata. Võsujalg nentis, et tegu ei ole ei esimese ega viimase kakuga, keda sel aastal aidata tuleb — alles lasi ta vabaks karvasjalg-kaku ning uusi hädalisi saabub kindlasti veelgi.