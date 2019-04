Märkasid autoteel hukkunud lindu? Ära jäta seda oma teada

Nellis lisas, et üle-eestilist esinduslikku andmestikku teedel hukkunud lindudest ei ole varem kogutud. «Üldjuhul registreeritakse lindude ja loomadega kokkupõrked, kui on tekkinud oluline varaline kahju või on inimesed kannatada saanud. Linnuvaatlejad on registreerinud juhuleide, kuid järelduste tegemiseks on andmeid liiga vähe. Liikluskoormus on üha kasvanud ja eeldatavalt muutub liikluse mõju elusloodusele järjest olulisemaks ka Eestis,» põhjendas Nellis ettevõtmise vajalikkust.