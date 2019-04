Spetsialist õpetab: kuidas aidata kassil uues kodus kohaneda

Kas tead, mis tunne see on, kui keegi kõigepealt ajab sind mõnda aega toas taga, siis paneb puuri ja viib veel võõrasse kohta ka? Tõenäoliselt ei tea, aga seda on kogenud iga kass, kes on omale kodu leidnud. Mõne jaoks on see kerge, mõne jaoks vastupidi väga stressirohke ja hirmus kogemus.

Kodu leidmine on muidugi kassi jaoks suurepärane ja me kõik hüppame rõõmust, kui mõni meie hoolealustest omale armsa kodu leiab. Küll aga paneme me alati uutele kassiomanikele südamele, et kassi jaoks on see suur muutus, kõik on ju uus ja võõras. Ning iga kass reageerib sellele erinevalt — mõni julge nurrik hüppab puurist välja ja läheb rahuliku südamega diivanile tuttu nagu oleks see alati tema kodu olnud; teine arglikum aga ei pruugi ära harjuda paari nädala ega ka paari kuuga. Nii nagu iga inimene on erinev, on ka iga meie neljajalgne sõber erinev.

Siin toome mõned näpunäited, kuidas kassil aidata kergemini kohaneda:

Anna talle aega

See on täiesti tavaline, et kassitoas või hoiukodus kassiga tutvudes on ta julge ja sõbralik, ent koju jõudes poeb kohe peitu. Ta on ju täitsa võõras kohas. Tähtis on talle anda aega. Kui ta tunneb, et ta peab mõnda aega peidus olema, siis palun lase tal olla.

Anna talle ruumi

Kui kass on koju jõudnud ja ta kardab, siis ei tasu talle suhtlust kohe tugevalt peale suruda. Kui ta hakkab vaikselt ringi uudistama, lase tal seda rahus teha.

Meelita teda hea toiduga

Oma uut pereliiget võib vaikselt meelitada näiteks hea konserviga või maiuspaladega. Ent ära üle pinguta. Kui ta ei ole harjunud sööma palju konservi ja maiustusi, siis selline järsk muutus toidus võib tema kõhule halvasti mõjuda.

Meelita teda mänguga

Aeg-ajalt ürita temaga vaikselt mängida. Enne mängimist luba tal mänguasja nuusutada, siis ta teab, et see on ohutu.

Räägi temaga

Me soovitame kiisuga ja ka lihtsalt kiisu juuresolekul õrnal toonil rääkida, sest siis harjub ta oma uue pere häälega. Kui kiisu lubab, võib talle samal ajal ka õrnalt pai teha.

Pane liivakast, vesi ja toit kättesaadavasse kohta

Kui pere võtab omale kiisu, siis on enamasti juba kodus välja mõeldud, kus võiks olla liivakast ja kus toidu-veekausid. Kui kass julgeb kohe uues kodus ringi liikuda, siis tõenäoliselt leiab ta need ilusti üles. Ent kui sinu uus pereliige ei ole veel nii julge, võib juhtuda, et ta ei leia neid üles või ei julge sinna minna, mistõttu tuleks argliku kiisu puhul liivakast ja vee-toidukausid talle esialgu lähemale tõsta.

Tutvusta talle oma lõhna

Et kiisu sinuga ära harjuks, võid talle teha ka pesa millestki, millel on su lõhn küljes, näiteks rätik, tekk, sall.

Omalt poolt soovime head kohanemist! Ja lubame, et hetk, mil arglik kass esimest korda salamisi külje alla poeb, on tõeliselt imeline.