Päevakäpp: Bandiit on nimele vaatamata tõeline hellik

Vaevalt jõudis vabatahtlik seda mõtet mõelda, kui avastas kassipoisi enda kõrvalt esiistmelt istumas, kassil tähtis nägu peas, mis justkui küsis, kuhu tee viib. «Mismoodi sina välja pääsesid?» mõtles vabatahtlik, kes imestas, kuidas nurrumootor tagaistmelt puurist nii märkamatult välja rabeles. Veel suurem üllatus oli aga see, kui vabatahtlik avastas, et puur on endiselt tagaistmel kinni. «Kas sa oled osav bandiit või?» imestas vabatahtlik ning nii saigi kassipoiss endale nimeks Bandiit.