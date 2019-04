Loomaarst selgitab: millised ohud varitsevad lemmikloomi kevadel?

Mürgid koduaias

Kevad on ka külvamise ning istutamise aeg ja tihti on meie lemmikud meiega selle tegevuse juures aias kaasas. Kui sul on loom, kes käib aias ja on oht, et ta kaevab või sööb lilli, mida oled istutanud, siis tuleb läbi mõelda, mida oma aeda panna. On lilli, mis on lemmikutele mürgised. Kui sa ei ole kindel, kas konkreetne taim on ohtlik, siis lihtne googeldamine või kõne loomakliinikusse annab enamasti vastuse. Sama on ka lilledega, mida tuppa tuuakse. Ka nende puhul tasub uurida, kas need on meie lemmikutele ohutud.

Kevadise aiahooajaga käivad tihti käsikäes väetised ja mürgid. Tõenäoliselt lemmikloomaga omanik neid oma aias ei kasuta, kuid mainida tasub seda siiski. Kõik keemilised väetised on lemmikutele äärmiselt ohtlikud. Sama lugu on ka hiirtele, rottidele ja tigudele mõeldud mürgiga! Mina soovitaks neid asju oma aias mitte kasutada ning üldse oma kodust eemal hoida. Kui on variant, et teie loom saab oma aiast välja naabrite aedadesse, siis tasub teha uurimistööd, kas ja mida naabrid kasutavad.

Soe ilm

Ilmade soojenedes tuleb olla tähelepanelik, et lemmikul oleks alati ligipääs puhtale veele. Samuti peab loomal alati olema võimalus varju minna. Ka kevadised ilmad võivad minna nii soojaks, et otsese päikese käes olles võib tekkida loomadel ülekuumenemine. Kindlasti ei tohiks oma lemmikut jätta autosse, kus juba praeguste ilmadega muutub õhk lühikese ajaga väga kuumaks.

Aknad

Kodus tahame järjest enam aknaid lahti hoida. Kõrgel elades tuleb läbi mõelda, ega loomal ei ole võimalik läbi lahtise akna välja kukkuda. Samuti on äärmiselt suur probleem pakettaknad, mis avanevad kaldega ehk tuulutusasendis. Paljud kassid üritavad läbi selle õue ronida, kuid vajuvad allapoole ning jäävad akna vahele kinni. See on väga tõsine probleem, mis võib juba minutitega kassile saatuslikuks saada.

Mida rohkem kass rabeleb, seda enam ta sinna kinni jääb. Kinni surutakse veresooned ja närvid ning viga saavad ka siseorganid. Isegi kui kass saadakse kätte elusalt, on tekkinud vigastused juba nii suured, et kass siiski sureb. Seega ei tohi mitte kunagi aknaid lahti või tuulutusasendisse jätta ning ise kodust lahkuda. Kuulen ikka omanikelt, kuidas nende kass ei ole üritanud kunagi aknast välja ronida ja vaevalt, et see ka nüüd juhtub. Samamoodi ütlevad ka need omanikud, kelle kassiga selline õnnetus juhtunud on, et nende kass ei üritanud kuni selle hetkeni kunagi aknast välja ronida…

Jooksuaja aktiivsus