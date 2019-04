Notre-Dame'i põlengust pääses eluga 180 000 hinge

Mesinik Nicolas Geant, kelle tööülesannete hulka kuulub ka Notre-Dame'i mesilasperede eest hoolitsemine, kinnitas, et mesilinnud leekides ei hukkunud. «Kergendustunnet on raske sõnadesse panna,» rääkis Geant. «Satelliitfotodelt märkasin, et mesitarud olid tulest puutumata. Uskusin selle hetkeni tõesti, et need olid maha põlenud.»