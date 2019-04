Hea teada: kas norskav kass on normaalne nähtus?

Magamise ajal on kasside kehad ülimalt lõdvestunud olekus. Kui kass hingab, hakkavad tema ülemiste hingamisteede koed vibreerima ning see tekitabki norskamisheli. Täpselt samamoodi toimib see ka inimeste puhul ning nagu meilgi, on norskamine ka kasside puhul mõnikord märk tervisehädadest, vahendab loomadele pühendatud veebileht Cuteness.

Siinkohal on aga tähtis osata eristada head halvast. Kui kassid jõuavad magamise ajal REM-une faasi, põhjustab see nende näolihaste ja vurrude tõmblemist ning jah, ka norskamist. Eriti norskamisaltid on ülekaalulised kassid ning lameda koonuga kassitõud. Mõnikord on norskamise põhjustajaks ka ebatavaline magamisasend.

Kuigi üldjuhul on norskamine tõepoolest ohutu nähtus, võivad seda põhjustada ka näiteks astma, suuprobleemid, hea- ja pahaloomulised kasvajad hingamisteedes, hingamisteede viirusnakkused ja südamehaigused. Rusikareegel on siinkohal lihtne: kui su kass varem norsanud ei ole ning ta seda äkitselt tegema hakkab, on parem karta kui kahetseda ja ta arsti juurde viia.

Mõned kassid teevad norskamisele sarnasevaid häälitsusi ka ärkvel olles. Millal tasuks nende ilmnemise üle aga muretseda? Kui sa märkad oma karvast sõpra jälgides mõnd järgnevatest sümptomitest, tuleks esimesel võimalusel veterinaari poole pöörduda: