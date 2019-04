Päevakäpp: suure südamega Täps tahab igaühele armastust jagada

See väike vahva krutskivend on varsti juba aasta aega turvakodus meeli ja südameid hullutanud ning ta jätkab hurmamist!

Kuigi Täps on tänaseks üks imeliselt vahva paikass, siis see pole alati nii olnud. Täps leiti tänavalt koos oma venna Tipsiga ning üheskoos sattusid poisikesed pärast raskeid aegu tänaval Kasside Turvakodu vabatahtlike hoole alla. Esialgu olid poisid ehmunud ja umbusklikud, kuid iga süda sulab kui see armastusega üle valada.