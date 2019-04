Pildid ja video: Tallinnas jäi koer kahe auto alla

«Katkine alalõug, murtud käpp, sisemine põrutus on esmased vaatlustulemused,» vahendas MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner veterinaar Rasmus Uusküla hinnangut. «Selle noore koera elu on päästetav, aga kitsikuses elava suurpere rahaline seis pole kiita. Loomapäästegrupil pole ka praegu kerged ajad, aga äkki leiate võimaluse.»

Valneri sõnul on tegu tõesti õnnetu olukorraga: peres on viis last, muusikaõpetajast isa kaotas mõne aasta eest põhikoha ja töötab nüüd osalise koormusega ning pereema on väikseima põnniga kodune. Hädavaevu ots-otsaga kokku tuleva pere jaoks on lemmiku õnnetus juba iseenesest traagiline, ent asja teeb veelgi hullemaks tõdemus, et raha tema ravimiseks võtta ei ole.