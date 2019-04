Jäneste püha: nunnud nudisabad on nõudlikud lemmikud

Küülikule mõeldes kujutab enamik inimesi tõenäoliselt ette väikest ja mõnusalt sülle mahtuvat karvapalli. Tegelikkus on aga selline, et mõne mehe pikk-kõrv on suurem kui teise koer: nagu nende nimigi vihjab, jääb flandria hiidküülikute kaal keskmiselt kuue-seitsme kilo kanti ja 80-sentimeetrine kehapikkus pole midagi ebatavalist. Sellise hiiglase lemmikloomana pidamisest unistamises pole ju midagi halba, ent arvestada tuleb, et tubaseks perelemmikuks need tuttsabad ei sobi.