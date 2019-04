Kuus nõuannet, kuidas tulla toime diabeetikust kassiga

1. Dieet on üks tähtsamaid asju

Diabeetikust kassi jaoks on väga tähtis tarbida väheste süsivestikutega toitu, eriti kuivtoitu. Süsivesikud mõjutavad tugevalt veresuhkru taset, seega tuleb kuivtoit ja konserv väga hoolikalt valida. Väheste süsivesikutega toidud pole ka teps mitte kallid.

2. Veretest pole nii raske kui tundub

Nagu inimestelgi, peab diabeetikust kassidel mõõtma igapäevaselt veresuhkru taset. Glükomeetrit saab osta loomakliinikutest koos vajalike mõõteriistadega. Kõige lihtsam on verd kätte saada kõrvast ning verd tuleks mõõta kaks korda päevas. Kõik mõõteajad ja tulemused tuleks läbi arutada veterinaariga.

3. Insuliini süstimine pole samuti hirmutav

Kui diabeetikust kass vajab insuliini, tuleb seda süstida. Õnneks on kassidel palju lõtva nahka õlgade ja kaela piirkonnas, mis teeb süstimise enamjaolt valutuks ja mugavaks protsessiks. Üldiselt võtab turjanahka insuliini süstimine vaid paar sekundit ja on kassile elupäästev.

4. Veterinaariga tuleb teha tihedat koostööd

Diabeetikust kass vajab tihedamat jälgimist kui tavakiisu. Eriti tähtis on veresuhkru mõõtmine, et selgeks teha insuliini kogus, mida kassile süstida. Veterinaariga konsulteerides saab välja nuputada õige koguse ja teha kindlaks, et kassil ei tekiks probleeme.

5. Diabeetikust kassi hoolitsemine on veidi kulukam

Diabeetikust kassi eest hoolitsedes on tähtis, et oleksid olemas kõik vajalikud asjad — spetsiaalne toit, süstlad, insuliin, glükomeeter ja veresuhkru mõõtmise ribad. See kõik võib minna kuus maksma rohkem kui tavakassi toit ja tarvikud, ent ei hammusta kohe kindlasti rahakotist suur tükki ära.

6. Diabeetikust kassidele ja nende omanikele on palju toetusgruppe

Kui internetis ringi vaadata, leiab mitmeid veebilehti ja lehekülgi, kuhu on kogunenud diabeetikutest kasside omanikud. Kasulikud saidid on näiteks felinediabetes.com ja eestikeelsetest lehtedest facebook.com/diabeetikustkassid või diabetes.ee. Võttes diabeetikust kassi ei ole sa kunagi oma muredega üksi!