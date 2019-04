Ainulaadne võimalus: Tallinna loomaaed tutvustab maailma ohustatuimat pisikiskjat

Keskkonnahariduskeskuses on avatud naaritsa teemaline näitus ning nupukamad saavad oma teadmised proovile panna mälumängus. Õhtu kulmineerub eelmise aasta lõpus valminud prantsuse dokumentaalfilmiga «Päästame euroopa naaritsa», mille avab naaritsaid aastakümneid uurinud loomaaia direktor Tiit Maran.

Euroopa naarits (Mustela lutreola) on kärplaste sugukonda kuuluv pisikiskja, kelle levikuala ulatus kunagi pea kõikjale üle terve Euraasia mandri, kuid kelle tänapäevased looduslikud asurkonnad on killustunud väikesteks aladeks. Drastilised muutused nii arvukuses kui ka levikus on teinud euroopa naaritsast mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma ühe kõige ohustatuma pisikiskja.