Päevakäpp: Klaara südame saab võita kausitäie kiisukonserviga

Tegemist ei ole küll pisikese habemega mehikesega, vaid pikakarvalise kauni kassipreili Klaaraga, kuid suure koguse konservi võib ka tema hetkega ära süüa. On tavapärane, et kui panna kauss konserviga tema lähedusse ja pöörata pilk ainult hetkeks kõrvale, võib uuesti vaadates ainult tõdeda, et oli konserv ja ei ole enam konservi.

Diivani taga pesitseb Klaara ainult siis, kui vabatahtlikud toas toimetavad. Kui majas on vaikne, käib Klaara toas ringi, aeg-ajalt on ta neile oma jalutuskäikudel vahele jäänud.

Klaara on pärit Sillamäe kassikolooniast. Suure tõenäosusega on ta tänaval sündinud ning tal ei ole kunagi olnud oma kodu. Klaara on malbe, suurte ümmarguste silmadega ja imepehme kasukaga kassineiu, kes laseb endale ilusti pai teha, lihtsalt inimese lähedus on tema jaoks liiga hirmus ja ta ei oska veel paitamisest rõõmu tunda.