Päevakäpp: kaunitarist Jete ei taha kevadet omapäi veeta

Nende jaoks tähendab kevad-suvine aeg seda, et kodupakkujate arv väheneb drastiliselt ning kõik armsad paikassid jäävad mitmeteks kuudeks päriskodusid ootama. Teadagi on ootaja aeg pikk ning need vahvad nurrumootorid muutuvad iga päevaga üha kurvemaks. Üks sellistest ootajatest on kaunitar Jete.