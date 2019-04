Millised parasiidid ohustavad Eestis elavaid lemmikloomi?

Teise lestatüübina on meie mail esindatud vagellestad, kes elavad looma karva folliikulis. Enim on ohustatud kutsikad ning immuunpuudulikkusega koerad. Kassidel esineb probleem pigem väga harva. Kuna haigestumine on sõltuv koera immuunsusest, siis tervel koeral, kes demodikoosiga kokku puutub ei ole ohtu nakatuda. Küll aga võib nakatumine toimuda ema ja kutsikate vahel.

Meeles peab pidama, et vagellest on tegelikult olemas ka terve looma nahal ja see ei põhjusta mingeid probleeme. Probleem võib tekkida siis, kui looma immuunsüsteem saab pärsitud. See võib juhtuda näiteks mõne ravimi saamisel, mis immuunsüsteemi nõrgestab, samuti tõsisemate haiguste korral, aga tihti ka väga kehvade pidamistingimuste ning puuduliku söötmise korral.

Kutsikad nakatuvad emalt saadud vagellestaga seetõttu, et nende immuunsüsteem ei ole veel välja arenenud. Demodikoosi korral ei pruugi sügelus olla väga tõsine, kuid siiski näeme karvakadu, naha paksenemist, naha põletikku jne. Esimene asi ravi juures on kindlasti välja selgitada algpõhjus ning see eemaldada. Edasine ravi sõltub juba väga palju konkreetse looma olukorrast ja sümptomitest.

Üsna sagedasti esineb kassidel ja ka koertel kuulmelesta ehk kõrvasügelislesta. Neid samuti palja silmaga kodus ei näe, kuid iseloomulikuks on see, et loom sügab tugevalt kõrvu, kõrvades on näha palju tumedat mustust ja loom on nähtavalt häiritud, kuna kuulmelestad tekitavad tugevat kihelust. Kuulmelesta on kliinikus üsna lihtne diagnoosida. Samuti ei ole ravi keeruline, kuid vajab järjepidevust. Ilma ravita kuulmelestast lahti ei saa ning kuulmelestad on otsesel kokkupuutel väga nakkavad.

Kõõmalesta korral näeb omanik looma nahal nö kõndivat kõõma, kuna kõõmahelbeid see lest liigutab. Ka kõõmalest põhjustab loomadel tugevat sügelust ning vajab ravi.

Väivid ja täid

Väivid ja täid on parasiidid, keda esineb pigem harva. Väivid kahjustavad lemmiku karva ja nahka. Oluline on meeles pidada, et väivid on paelussi vaheperemeheks. Kui lemmikul on väivid diagnoositud, tuleb kindlasti läbi viia ka ussikuur. Üsna tihti võivad täid ja väivid esineda samaaegselt.

Välisparasiidid on soovimatud külalised meie lemmikutel ja enamasti põhjustavad ka palju ebamugavust nii meie loomadele kui ka meile endile. Selle tõttu on nende ennetamine märksa lihtsam ja odavam kui hakata tagajärgedega võitlema. Regulaarne parasiiditõrje hoiab enamasti mured ära. Kui siiski kahtlustad, et sinu lemmikut mõni parasiit vaevab pöördu kindlasti oma loomaarsti poole. Mida varem diagnoosini jõuatakse, seda vähem peab loom kannatama ja seda kiiremini saab murest võitu.

Siseparasiidid

Siseparasiite oma lemmikul märgata on märksa keerulisem, kuna loomal ei pruugi mingeid sümptomeid olla. Ometi nõrgestavad siseparasiidid looma organismi ja võivad ka muid hädasid kaasa tuua. Seetõttu on regulaarne siseparasiitide tõrje väga oluline.