Hea teada: märgid sellest, et sinu kass hakkab vanaks jääma

Kasside «keskiga» jõuab kätte umbes seitsmeaastaselt ning seenioriea alguseks peetakse 11. eluaastat. Mõni hiirekuningas näitab vananemise märke varem ja mõni hiljem, ent üldjuhul on need kõigil ühesugused ja täna toomegi neist kõige märgatavamad välja.

Ei ole vast üllatav, et ka kasside liigesed kuluvad ning neidki võib vaevata artriit. Vananev kass liigub rahulikumalt ning on ka hüpetega tagasihoidlikum. Kuid isegi seeniorkassid peavad liigutama — maiustega täidetud mänguasjad hoiavad töös nii käpad kui ka aju ning mitte ükski kass ei suuda ära öelda ka tühjadest pappkarpidest, kuhu sisse ronida.

Paljude kasside karv muudab nende vananedes tekstuuri ja võib jääda õhemaks. Nahal on aga suurem võimalus kuivaks muutuda ja kuna hiirekuningas enam nii painduv ei ole, võiks omanik oma lemmikut regulaarselt harjata. See aitab nahka stimuleerida ja vältida karva pulstumist. Vanus mõjutab ka kasside küüniseid, muutes need hapramaks.

Hamba- ja igemehaigused on ühed suurimad vananemisega seotud mured ning kasside puhul üsnagi tavapäraseks nähtuseks. Suuprobleemidest annavad märku halb hingeõhk, soovimatus süüa, veritsemine ja üleliigne süljeeritus. Parim viis vanusega seotud hambamurede vältimiseks on kassi hammaste eest regulaarselt hoolt kandmine.

Kui su seeniorkass agressiivsemaks muutub, võib see olla märk sellest, et tema kuulmine on kadumas. Kass ei kuule kui talle lähenetakse ning kui ta tulijat lõpuks märkab, on see suureks üllatuseks ja toob esimese reaktsioonina kaasa vasturünnaku. Kaduvat kõrvakuulmist päästa ei anna, kuid kass suudab sellegipoolest tunnetada vibratsioone ning aimab su lähenemist varakult, kui sa raskema sammuga kõnnid.