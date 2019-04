Piltuudis: piirivalvekoer Ixo sai taas tööpostile asuda

«Ixo patrullib parasjagu Setomaa servas, olukord piiril on rahulik ja kontrolli all,» jagas Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias. «Aina soojenevad ilmad on sosistanud aga ka tema kõrvu, et küllap saab ta peagi talvisele kuivale trennile ka päriselulist praktikat. Nimelt ajal, mil lumi on maas, ei riski piirikurjategijad Eesti-Venemaa kontrolljoonele oma jälgi jätta. Nüüd, kus lumi on läinud, haistab Ixo terav nina tulevast tööotsa või mitutki.»