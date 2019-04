Päevakäpp: piraadipoisid Will ja Fletch võivad tähelepanu nimel kasvõi üksteisega konkureerida

Hoiukodusse kolinud tittedest on saanud peaaegu normaalsed kassinoorukid. Miks peaaegu? Inimese poolt elule aidatud poisid on sügavalt veendunud, et kõik inimesed on toredad. Välja arvatud võõrad. Ja siis on kahtlus veel selliste osas, kel «arstilõhn» juures on või õueriided seljas. Paar asja on kindlasti veel, aga veidi harjumist ning nood lõhnad ja riided varsti enam ei sega.