Lustakad fotod: koeraomanik muutis oma lemmiku krae vahvateks kostüümideks

Kokku jõudis Cotter Gusi jaoks luua kaheksa kostüümi. Muuhulgas muutis ta koera astronaudiks, martiiniklaasiks ja korvpallirõngaks. Cotteri sõnul on Gus varem kandnud näiteks haikostüümi ja ta ei saanud vahele jätta võimalust neljajalgset taaskord kostümeerida.

Koeraomanik rääkis, et vastukaja Gusi välimusele on olnud positiivne ning mitmed inimesed avaldasid fotosid kommenteerides kärsitust ja soovi uut loomingut näha. «Samas leidus ka inimesi, kelle sõnul tundus mul tobeduste tegemiseks liialt palju vaba aega olevat,» naeris Cotter. «Aga nii oligi — Gus ei tohtinud palju väljas käia ja seega pidime me endale kuidagimoodi meelelahutust pakkuma.»