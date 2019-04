Tallinna loomaaed pidi ema kiusu alla sattunud jääkaru teise aedikusse kolima

Esimesed paar eluaastat veedavad noored jääkarud ema kaitsva tiiva all. Ajaks, mil järeltulija on umbes 30-kuune, on emakaru aga taas valmis paarituma ja mõlemad lähevad oma teed. Kahe ja poole aastane Aron just sellisesse ikka jõudnud ongi ning möödunud nädalavahetusel Friida jaoks alanud innaaeg lõi ema ja poja suhetesse lõpliku kiilu. Sestap tuli pojamürakas Aron ema kiusu ja rünnakute eest eraldi aedikusse jätta ning kuigi Aron nüüd basseiniklaasi ees edasi-tagasi ujudes igati ema tähelepanu püüab, ei tee Friida oma iseseisvumiseks valmis pojast enam välja.