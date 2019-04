Päevakäpp: kaks aastat kodu oodanud Bert unistab ikka veel õnnest

Seniks kuni Bert otsib, ootab ta kannatlikult kassitoas, näitab vabatahtlikele kelmikalt keelt ja vingerdab, kui peab pildil poseerima. Vahepeal, kui talle sulepulgaga pai tehakse, siis puhitseb vabatahtlike suunas, aga oleme ausad — ta arvab, et ta jätab endast kurjema mulje kui ta tegelikult on. Näiteks on ta alati meeldivalt üllatunud kui teda kammitakse, sest selles justkui on midagi nii mõnusat, vaatamata sellele, et kammiga lähenev inimkäsi veidi hirmus tundub.

Bert on pärit Manija külast suurest kassikolooniast ning on kasvanud kogu oma senise elu teadmisega, et enda eest tuleb seista. Niisiis seisab ta ka siis kui tegelikult võiks rahuga peamassaaži nautida. Kuigi Bert ei ole veel sülekass, siis on ta kahe aastaga teinud läbi suure arengu. Nüüd kuulab ta rahulikult pead kallutades inimeste vestlusi ning lubab enda selga paitada ja end kammidagi.

Bert on vaktsineeritud, kiibistatud, saanud regulaarselt parasiiditõrjet ning on ka kastreeritud. Kui otsid oma ellu uut väljakutset, siis unusta seiklusreisid ja võta enda hoole alla hoopis draakonpoiss Bert — põnevus ning magus ootusärevus, millal ta sinu kõrvale diivanile filmi tuleb vaatama, on garanteeritud.