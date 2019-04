Galerii ja video: Tallinna kesklinna kontorit valitseb isepäine karvakera

Kontorikass on oma suurepärase tänavavaatega hoiukodus veetnud küll vaid kaks nädalat, ent jõudnud end juba täielikult kehtestada: kui Juuli midagi tahab on kõik kolleegid valmis oma tööd pooleli jätma ja temaga tegelema. Tema kohalolu mõjub aga igati positiivselt, sest kassid on ju ometi suurepärased stressimaandajad ning tööle tulek on palju vahvam, kui seal üks karvane seltsiline ees ootab. Kontorikassi võtmise plaane pidades tuleb aga arvestada, et sellega peaks nõus olema kõik töötajad. Kui ühine jah-sõna antud, ei jäägi üle muud kui sobiv hiirekuningas välja valida ja talle üht tõeliselt erilist hoiukodu pakkuda.