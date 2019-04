Päevakäpp: kõige nunnuma näoga Mõugu otsib igavest sõprust

Mõugu puhul on kaugelt näha, et temas on midagi erilist. Me ei oska öelda, mis see on, kuid iga kassiarmastaja saab teda nähes kohe aru, et siin on tegemist kellegi hoopis teistsugusega. Ehk on see tema mõnusalt pontsakas ja ümar nägu, mis tekitab ülevoolava tundepuhangu? Või äkki on need ümarad targad silmad, mis uudishimulikult hinge puurivad? Vot ei oskagi öelda, aga suurt armastus ei saagi ju seletada? Kuidas sa paned midagi nii mõõtmatut sõnadesse?