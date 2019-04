Järjekordne Euroopa riik teatas plaanist karusloomafarmid sulgeda

Kolmapäeval avalikustatud eelnõu toob probleemsena välja karusloomade puurid, piiratud liikumisvabaduse, ebaloomulikud elutingimused jms. «Ükski karusloomafarm ei saa pakkuda loomadele paremaid tingimusi, sest sel juhul muutub karusloomafarmide pidamine kahjumlikuks. Just seepärast on ainus lahendus karusloomafarmide keelustamine, mille poole ka Eestis liigume,» kinnitas Eestis karusloomafarmide keelustamise kampaaniat eestvedava organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson.

«Riigkogus on üha enam liikmeid, kes mõistavad, et karusloomafarmide keelustamine on nii loomade, keskkonna kui ka inimeste heaolu arvesse võttes ainus lahendus. Samasugune on tendents ühiskonnas, nii Eestis kui mujal maailmas. Just seepärast saan kinnitada, et karusloomafarmide keelustamise teema ei kao, vaid võimendub,» ütles Taperson.