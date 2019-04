Mainekas koertenäitus toob Tallinna tuhandeid neljajalgseid

«Tallinna Võitja» nimelise tiitlinäitusega alustas Eesti Kennelliit aastal 2012 sooviga koondada erinevate tõugudega seotud koerasõpru, kasvatajaid ja tõuentusiaste. Sellaastasele näitusele on registreeritud üle 2000 osaleja ning esindatud on 257 erinevat tõugu. Võistlejaid tuleb kohle kümnest erinevast riigist, kõige kaugemalt Ungarist ja Šveitsist.

Koertenäitus annab suurepärase võimaluse tutvuda tõugudega igas vanuserühmas, kutsikatest veteranideni ning vestelda koeraomanike ning kasvatajatega. Iga tõug on aretatud kindlal eesmärgil, kajastades konkreetseid tööomadusi, iseloomu, välimust ja suurust. Noorimad osalejad on kutsikad alates kuuendast elukuust ning eakaimaid on seeniorkoerad, kel vanust üle kaheksa aasta. Lisaks saab näha haruldasi tõuge nagu posavia hagijas, grööni koer, valge rootsi põdrakoer ja uruguai cimarron.