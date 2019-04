Päevakäpp: Robert müriseb kui muruniiduk ja hurmab igaüht

Pesaleidjast leidis Robert ainult ühe sõbra, kellega koos pesas tukkuda ning küllatulijad-kassivaatajad teda ei huvitanud. Ja kui see sõber enesele oma inimesed leidis, tuli Robertile õrn masendus peale ning teised kassid tundusid veel õelamad.

Robi kolis puuri, et rahus olla, aga ka puurielu polnud just päris see, mida üks ennastotsiv kass kaua tahaks taluda – ja poiss kolis hoiukoju.

Paar esimest päeva läksid harjumiseks ning siis märkas hoiuinimene, et Roberti suunurkadest ripuvad «tumedad niidid» ja ette tuli võtta visiit veterinaari juurde. Kõigepealt tulid valuvaigistid, et poiss süüa saaks, siis suuoperatsioonid. Ja siis veel. Ja siis palju rohtusid, mis Roberti nutma ajasid. Ja siis veel mõned rohud ja jälle arsti juurde ja siis veel arsti juurde ja..

Vahepeal käis Robert suisa hoiuinimesega tööl kaasas, et hommikul kohe arstidele lähemal olla. Tegelikult olid asjalood sellised, et Roberti hambad valutasid, suu oli kohutavas põletikus, suunurgad lõhedes. Ja kes suudakski olla leebe, sõbralik ja seltsiv kui enesel nii paha olla on?

Nüüdseks on kõik vead ravitud ja haavad parandatud ning Robert jookseb uksele vastu ja müriseb kui muruniiduk! Robert on hurmur ja pole kahtlustki, et kodus saab selle karvikust kindlasti rahulik kassihärra, kes armastab lõua alt sügamist ja palju paisid ning unistab inimese lähedusest ja ainult temale suunatud tähelepanust.