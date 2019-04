Video: jääkarud Friida ja Aron tutvusid uue aedikuga

Millal on aga lootust polaariumis näha täiesti uut jääkaru? Tallinna loomaaia kollektsioonijuhi Tõnis Tasase sõnul sobivat isendit küll otsitakse, kuid praegu on veel veidi vara panna ajaraamidesse periood, mil uus jääkaru saabuda võib. «Sobiliku jääkaru otsimine on jääkarudega tegeleva Euroopa koordinaatori töö, et saaksid kokku geneetiliselt võimalikult sobilikud isendid,» selgitas Tasane. Oma aja võtab ka kolimisprotsess — loomaaedadel tuleb sobiv aeg kooskõlastada ning leida ka viis, kuidas suur loom Tallinnasse tuua.