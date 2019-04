Koer püüdis veebruaris kodutrepil kokku kukkunud tallinlannat abistada

«Kohale jõudnud politseinikud leidsid eest abitus seisundis naise, keda koer endiselt ründas,» kommenteeris politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla tol päeval juhtunut ja lisas, et koer oli agressiivne ka kohale saabunud politseinike ja kiirabitöötajate suhtes.

MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner, kellel oli võimalus vestelda perepoeg Andrusega, lükkas täna aga politsei väited ümber: «72-aastane Viiu oli teeneline sportlane, kellele kohalikus orienteerumismaailmas vastast polnud. Viiu ja tema kaheaastane saksa lambakoer Lars olid Tähetorni metsaradadel tavaline nähe. Pole vaja vast öeldagi, et nad olid väga head sõbrad.»

«Lars üritas hoovis halvatuna maha kukkunud ema koerale omasel moel aidata ning rabeles meeleheitlikult, et teda püsti tirida. Sellest ka need kriimustused. Surma tekitasid teised põhjused nagu sisemine verejooks, mis tekkis ammu enne seda kui ema koju jõudis, streikima hakanud siseorganid ja võimalik, et ka liigkanged ravimid, mis talle välja kirjutati. Lõpuks ka insult,» kirjeldas Andrus Valnerile juhtunut. «Lars ei puutu antud juhul asjasse. Mõistagi võis pealtnägijaile jääda teine mulje ja ka hoovi sisenenud politseinike vastu oli ta agressiivne, aga milline koer poleks, kui näeb enda abitu perenaise poole jooksmas võhivõõraste inimeste armaadat?»