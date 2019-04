Mees võttis närvilise koera lohutamiseks kasutusele ebatavalise meetodi

15-aastane mops Shorty on Marci kõrval veetnud enam kui 11 aastat ning iga kord kui peremes ära peab minema, satub koerake paanikasse ja haugub vahetpidamata. Abikaasa Kristenil tuli aga suurepärane mõte — ta ostis koju mannekeeni ja pani sellele selga Marci riided. Esialgu tobedana tundunud plaan toimis: kui nukk diivanile istuma sätiti, ronis Shorty talle sülle ja jäi rahulikult magama, saamata aru, et tema peremeest tegelikult kodus ei olnud.

«Marc ja Shorty on kokku loodud,» nentis Kristen Peralta. «Shorty on õnnelik vaid siis, kui Marc tema juures on ning mitte keegi teine ei suuda talle sellist turvatunnet pakkuda.» Selgus, et nukk-Marc ei rõõmusta ainult Shortyt — ka teised varjupaigas elavad koerad magavad hea meelega mannekeeni juures.

Marc ise nentis, et mõnikord on ta mannekeeni peale lausa kade, sest tundub, et too meeldib teistele koertele kohati rohkemgi. Talle teeb siiski heameelt, et Shorty saab nüüd rahulikult magada ka siis, kui peremees tema juures ei ole.