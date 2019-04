Päevakäpp: pikalt üksi oodanud Elina hing igatseb kodusoojust

Seni ei ole seda veel juhtunud ning õnnetu kassitirts ootab järjekindlalt korvis edasi. Vahepeal jõudis juba vabatahtlikel suur mure tekkida: «Kas Elina ikka söömas käib või igatseb ta nii väga kodu järele, et on isegi söömise unustanud?» Sellele saadi aga kiiresti vastuse turvakodu üritustel.

Ilmselt Elina teadis, et kus on külalisi, seal on koduvõimalusi. Nii kui uksest astusid sisse esimesed külalised, vudis Elina märkamatult seinariiulile ning show algas! Elina tegi ehtsat modellikõnnakut edasi-tagasi, seejärel sõtkus käppadega ühe koha peal, keerutas ümber oma saba ning kui inimeste tähelepanu oli saavutatud, hakkas Elina kõikide külastajate paikäsi puksima. Nüüd oli vabatahtlikel selge — Elina soov kiiresti koju jõuda on raudkindel! Kahjuks need üritused Elinale veel päriskodu ei toonud ning kodupakkujaid on ääretult vähe.