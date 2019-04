Loomaarst õpetab: kuidas kaitsta lemmikut puukide eest?

Eestis levib kahte liiki puuke, võsapuugid ja laanepuugid, ning nende aktiivseimad tegutsemisperioodid on justnimelt kevadel ja sügisel. Puugihammustus on valutu ja vargsi võib nahale kinnituda mitu puuki, kelle kohalolu looma ei häiri. Sama vargsi kanduvad loomale üle puukide levitatavad nakkushaigused, millest meie mail on levinuimad koeri ohustavad anaplasmoos ja borrelioos. Kassid haigestuvad väga harva, kuid ka nemad pole immuunsed.

Kääpa sõnul on borrelioosi üheks esimeseks tunnuseks punakas ring hammustuskoha ümber, ent loomadel jääb see karvastiku tõttu märkamata. «Teisteks kliinilisteks tunnusteks koertel võivad olla palavik, lonkamine, isutus ja loidus,» sõnas loomaarst, kuid lisas, et tunnused võivad tekkida ja siis taas kaduda ning borrelioos avaldub tavaliselt alles kaks kuni kuus kuud peale hammustust.

Anaplasmoos, millesse nakatumine toimub vaid kuni kahe ööpäeva jooksul, on aga salakavalam: selle tunnused — isutus, loidus, palavik, lonkamine ja väsimus — ei pruugi üldse avalduda ja loomaomanikul pole aimugi, et tema lemmik haigust põeb. «Tänapäeval reisitakse väga palju ning tihti on ka pere lemmikloomad kaasas. Reisides soojale maale tasub kindlasti teha korralik puugitõrje, sest Kesk- ja Lõuna-Euroopast võib koer kaasa tuua puugi koos babesioosi ning erlihhioosiga,» manitses Kääpa. «Antud haiguste puhul on tõsised muutused verepildis. Tunnusteks võivad olla loidus, isutus, oksendamine ja verine uriin.»

Kaitsmiseks on vahendeid hulganisti

Lemmikuid saab kaitsta erinevate puugitõrjevahenditega. Osad ravimid on kergesti leitavad käsimüügist, kuid on ka retseptiravimeid, mille saab väljastada loomaarst. «Toimeained, mis aitavad vältida puuke on ka väga head teiste välisparasiitide tõrjumiseks,» sõnas Kääpa. «Mõne preparaadi puhul saab lemmikule puukide, kirpude, sääskede tõrje ja isegi solkmete profülaktika.»

Lisaks ravimitele on loomadele loodud ka looduslikke puugitõrjevahendeid, kuid Kääpa sõnul on puugid vastupidavad ja paljud looduslikud valikud nende vastu ei aita. «Iga loom on aga erinev ning seetõttu tuleb valida vastavalt indiviidile ka preparaat,» nentis loomaarst. «Kui lemmikul on tekkinud allergiline reaktsioon, tuleb sellest teatada loomaarstile ning järgmine kord valida teise toimega preparaat.»

Käsimüügi- ja retseptiravimitest on levinuimad täpilahused, närimistabletid ja ravimkaelarihmad. Viimased on ka kõige pikema toimeajaga ning annavad pideva kandmise korral kuni kaheksa kuud kaitseaega. Kääpa toonitab, et igale liigile iga ravim ei sobi ning preparaadid, mis koertele loodud, võivad olla väga toksilised kassidele, küülitele ja tuhkrutele. Seetõttu tuleks enne otsustamist veterinaaridega kindlasti nõu pidada, et sobivaim toode välja valida.

Looduslikest vahenditest on PetCitys saadaval ultraheliripatsid ning spetsiaalsed rõivaesemed. Ultraheliripatsid kiirgavad ultraheliimpulsse, mis puuke peletavad. Need on turvalised ning ohutud nii kutsikatele kui ka kassipoegadele ning samuti ka tiinetele ja imetavatele lemmikloomadele.

Koertele on saadaval lai valik erinevaid puugipeletusvahendeid, mis on immutatud puuke, sääski, põdrakärbseid ja muid tüütuid putukaid peletava permetriiniga. Valikus on näiteks vestid, kaelarätid, särgid ja torusallid, samuti erinevad tekid ja matid. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et permetriin kassidele ei sobi ja seda sisaldavate toodetega nad kokku puutuda ei tohi.

Eeterlikke õlisid tuleb kasutada mõistlikult

Eeterlikud õlid on loodussõprade seas ühed populaarseimad puugipeletusvahendid, kuid paraku ei sobi kõik inimestele mõeldud õlid koertele ja kassidele. Eriti ohtlik on olukord siis, kui lemmik neid enda karva hooldades lakkuma peaks.

Paljud eeterlikud õlid on väga mürgised just kassidele — näiteks teepuuõli võib neis tekitada neuroloogilisi nähte. Igasuguste õlide kasutamine puukide eemaldamiseks on samuti keelatud, sest puugile õli peale pannes laseb putukas enne nahast välja ronimist oma mürgid valla.