Aita abivajajat: kiisupall Piia maadleb piinava põletikuga

Kiisukesel on põieliiv, tugev põletik ja veri uriinis. Piiakesel on ka kohutav pakitsus, mille tõttu on kiisu ennast kõhu alt karvutuks lakkunud. Pesaleidja vabatahtlikud ei jäta aga oma hoolelauseid kunagi hätta ja nähes nende piinu püüavad neid igati aidata. Kuigi Piial oma kodu ja peret ei ole, ei saa ükski kliinik anda abi ega määrata ravimeid ilma rahata. Selleks vajab Piia hädasti heade inimeste abi.

Aita sinagi, et vabatahtlike abiliste toel töötav organisatsioon suudaks maksta Piia 200-eurose kliinikuarve. Iga väiksemgi panus loeb ja iga sent aitab kassidel kosuda ja annab neile lootust, et tervis saab sedavõrd korda, et keegi saaks neile päriskodu pakkuda.