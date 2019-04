Ainult puurist ei piisa: pisiloomade pidamine võib olla arvatust keerulisem

Eesti Loomakaitse Seltsi otsese abistamise juht Margit Midro hinnangul tuleb senisest enam pöörata tähelepanu pisiloomade pidamisega seonduvate tingimuste parandamisele. «ELS puutub igapäevaselt kokku probleemidega, mis puudutavad just nimelt puuris või akvaariumis peetavaid loomi. Enamik neist on seotud halbade elutingimustega või loomade hülgamisega,» sõnas Midro ja lisas, et puudulike pidamistingimuste kohta laekuvad kaebused on seotud peamiselt loomapoodidega. «Kahjuks peame nentima, et mitmete loomapoodide omanikud ei ole suutnud tagada oma hoolealustele häid pidamistingimusi. Näiteks puuduvad varjumise võimalused, mis omakorda tingib stressi ja haiglase oleku.»

2018. aastal võttis ELS oma hoole alla 37 pisilooma. «See number on miski, mille üle ei tasu uhke olla. Juba sel aastal on laekunud mitme pisilooma pidamistingimuste või hülgamise kohta kaebus. Ühelt poolt peegeldab see inimeste teadlikkuse kasvu, kuid samas näitab, et loomade elutingimused vajavad jätkuvalt tugevat tähelepanu,» nentis Midro.

Midro tõi välja mitmeid äärmuslikke juhtumeid eeslmisest aastast: «Eelmise aasta jaanuaris laekus meile teade loomaomaniku kohta, kes oli kuulutanud, et müüb merisigu madudele toiduks. Õnneks leidis juhtum kiire lahenduse, loomad loovutati ELS-ile. Elusate loomade söötmine madudele on julm ja loomakaitseseaduse vastane. Kui ilmad olid veel külmad, hüljati Jõhvis kümme hamstrit. Külmatundlikud loomad jäeti koos puuriga tänavale. Õnneks jõudsid loomasõbrad kiiresti reageerida ja hamstrid said sooja.»

Eesti Loomakaitse Selts korraldab koolituse, et taolisi juhtumeid tulevikus vähendada. «Pisiloomade perre võtmist kiputakse tihti otsustama emotsiooni ajendil ega kujutata ette, et ka need loomad vajavad palju hoolt ja tähelepanu. Tekkivate kohustuste valesti hindamisele järgneb tihtilugu loomadest loobumine või lausa hülgamine,» rääkis ELS-i liige ja koolituse eestvedaja Marika Nekljudova. «Meie töötuba püüab anda ülevaate pisiloomade pidamisest ja õpetusi nende paremaks kohtlemiseks.»