Päevakäpp: päriskodust ilma jäänud Lumepall ja Vahukoor otsivad uut pesapaika

Nüüd on need kaks hurmurit turvakodus ning suures segaduses. Nemad ei mõista, miks nad nüüd turvakodus on ning kuhu kadusid nende lemmikpesad, mänguasjad ning isiklikud paikäed. Õnneks on Lumepall ja Vahukoor teineteisele toeks ning neid ei lahuta miski. Seetõttu soovivadki nad taas üheskoos päriskoju minna.