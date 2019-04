Söögu lund kui tahavad: julmurist perenaine jättis koerad päevadeks toidu ja veeta

Ida-Virumaalt tehtud telefonikõnes teatati loomakaitsjatele, et ühes talus elasid mahajäetuna kolm koera. Teataja sõnul käis talu perenaine koeri toitmas korra nädalas ning nähvas muretsejale, et sellest piisab ning koertel pole rohkem sööki-jooki tarviski. Söögu lund, kui tahavad.

Teataja võttis asja oma kätesse ning hakkas koerakesi ise toitmas käima. Ühel päeval ei tõusnud üks neist enam jalgadele. Oli näha, et koeral on väga valus ja ta piinleb ning meeleheitel naine helistas liidule ja palus abi. ELL-i vabatahtlikud sõitsid kohale, toimetasid koera Tallinna kiirabisse ja olid valmis kliinikukulud katma ja koera oma hoole alla võtma.

Kuna teisedki koerad sinnapaika jääda ei saanud, võttis toitja neist ühe päriseks endale. Teine, Manja, leidis samuti tee hoiukoju ning hoiuperenaine Olga sattus koerast sedavõrd vaimustusse, et tema perre Manja edaspidiseks jääbki. Olga sõnade kohaselt ei olnud ta nii alandlikku koera enne näinud. Inimest nähes viskus Manja alandlikult pikali ja liikus ainult roomates. Sellise käitumise põhjuseks on tavaliselt koera peksmine ja muul moel väärkohtlemine.

Cherryle pakkus hoiukodu üks Viljandimaa pere, kelle hoole all koer tänaseni olnud on. Eaka, umbes kümneaastase Cherry tervis on kõikuv: liigeserohtusid tuleb tal võtta ilmselt elu lõpuni ning tema põrnas on moodustis, mille tüüpi veterinaarid seni kindlaks määranud ei ole.