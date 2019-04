Hooletu tuletegemise tagajärg: leegid kustutasid jänesepoegade eluküünlad

Täna hommikul korjas Muuga päästekomando päästetööde käigus üles kõrbenud karvaga jänesepoja. Kusagil pidid olema ka pikk-kõrva teised pesakaaslased, kuid Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala sõnul tundub, et nende elud said leekides otsa.

Just Metsloomaühingu hoolde jänesepoeg antigi. Veterinaari juures selgus, et loomake oli õnnesärgis sündinud ning kuumakahjustusi tema silmad saanud ei olnud. Küll aga on väikesel pikk-kõrval küljes tugev kärsahais ning teised hoiukodus olevad jänesepojad teda omaks ei võta.

Enamus maastikupõlenguid saavad alguse esmapilgul süütust lõkkest. Hetkega kontrolli alt väljuda võiv kulupõletamine on aga nii ohtlik, et see on Eestis aastaringselt keelatud. Seadus näeb nii enda kui naabrite elu ja vara, aga ka eluslooduse ohtu seadnud inimestele karistusena ette rahatrahvi kuni 1200 euro ulatuses ning juriidilistele isikutele kuni 3200 euro ulatuses.