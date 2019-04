Huvitav teada: kas ka kasse kimbutavad peavalud?

Nagu inimesedki, võivad ka kassid aeg-ajalt kannatada peavalude käes. Mis neid põhjustavad, on siiani veidi ebaselge, kuid praegu peetakse võimalikeks faktoriteks kaelalihaste rebendeid ning isegi vedelikupuudust. Teadusväljaanne Innovative Veterinary Care on kassi peavalu võimalike põhjustajatena välja toonud ka kuumuse, allergiad, hambaprobleemid, stressi ja vingugaasi.

Just nagu meilgi, on ka kasside ajustruktuuris omal kohal närvid, lihased ja veresooned, mis valutunnet edastavad. Kui su kass eelpool mainitud sümptomeid näitab, ei tasu kohe muretsema hakata, kuid vastutustundliku kassiomanikuna on kahtlemata kasulik end kassi peavaludega kurssi viia, et nende esinemisi tulevikus tähele panna. Inimeste puhul on peavaluga tegelemine lihtsam — joo vett, võta valuvaigistit ning heida puhkama. Kass aga oma muredest rääkida ei saa ning võib omaniku teadmata vaikselt kannatada.

Nüüd, mil tead, et ka sinu neljajalgsel sõbral esinevad peavalud, on järgmine samm nende kindlaks tegema õppimine. Kass, keda vaevab valu, väldib üldjuhul inimkontakti ning eelistab peituda. Kui valu alge peitub suus, keeldub loom suure tõenäosusega söömast ja seetõttu on hea mõte heita pilk tema hammastele. Kui kassi igemed on punased, on see märk hambaprobleemidest, mis omakorda mõjutavad ka pead.