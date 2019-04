Päevakäpp: Volts toob sinu ellu suure muutuse

Volts on sõbralik ja rahuliku loomusega härrasmees, kellel aastaid turjal viis-kuus. Ehk ka rohkem, ent tema puhul on vanus kõigest number. Volts saabus Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) kassimajja üle aasta tagasi, kui tema perenaine suri ning uutele omanikele vanaproua kassid just meeltmööda polnud.

Kassimajja saabudes oli Volts arglik ja hoidis omaette, kuid tänaseks päevaks on temast saanud suur inimeste sõber — kõige suurem sõber! Volts pole veel võtnud seisukohta koerte osas aga teiste kassidega on ta leebe ja salliv. Volts omab isiklikku passi, on kastreeritud ja saanud parasiiditõrjed ning teab ka liivakastiseadusi.