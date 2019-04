Rahvusparki jahile läinud salakütist jäid alles vaid kolp ja püksid

Krügeri rahvuspargis on pidevalt probleeme salaküttidega, keda innustab asjaolu, et Aasia riikides on suur nõudlus rahvameditsiinis kasutatavate ninasarviku sarvede järele. Salaküti kaasosalised rääkisid juhtunust hukkunu sugulastele, kes siis omakorda teavitasid pargivahte. Neljapäeval sündmuskohale saabunud pargivalvuritel oli esialgu raskusi surnukeha leidmisega, kuid hiljem leidsid nad inimese pealuu ja verised püksid.