Päevakäpp: Aisha kaunis kasukas toob tema tulevasse koju õnne

Just selline õnnekiisu on Aisha – kaunis ja noor kassineiu, kes on pärit Vigalast. Ta on elavaloomuline ja mänguhimuline ning ootab lahket perekonda, kes talle kodu pakuks ja tema eest hoolitseks. Uus pere peab muidugi arvestama sellega, et alguses võib kassiplika kolimisest pisut kohkuda ja talle tuleks anda aega kohanemiseks, kuid päris kindlasti saab temast suurepärane kiisu, kes toob koju õnne, sest seda kolmevärvilised kassid oskavad suurepäraselt.