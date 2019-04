Fotod ja video: pisikesed saarmapojad teevad hommiku ilusaks

Loomaaia 119-aastase ajaloo jooksul on tegu esimese seal sündinud saarmapesakonnaga. Esmasel läbivaatusel tegid talitajad kindlaks, et kaks saarmatest olid emased ning kaks isased.

Sündides on väikesed saarmad pimedad ja täiesti abitud ning avavad oma silmad alles kuu aega hiljem. Et Valkyrie oma võsukestega tugevad sidemed looks, hoitakse saarmaperet külastajate pilkude eest varjatuna ning loomaaia meeskonna poolt avaldatud fotod ja videod on praegu ainus viis loomakestega tutvuda.