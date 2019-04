Vaata otse: iga-aastane koprakaamera jõudis taas eetrisse

«Neli haavatüve kaamerapildis on pandud selleks et vaadata, kas ja kuna koprad nende vastu huvi hakkavad tundma,» märkis zooloog Tiit Hunt RMK Loodusblogis. «Varemad koprakaamera kogemused Saaremaal näitasid, et piibrid tüvedesse külmalt ei suhtunud ning varem või hiljem need läbi närisid.»