Päevakäpp: ebamaine kaunitar Liza ootab oma südamesõpra

Nüüdseks on Liza pojad juba ammu päriskodud leidnud, kuid Liza ootab ikka veel. Turvakodus on Lizast saanud üks Rõba tüdrukutegängi liikmetest. Kui Liza on esmapilgul kuhugi kadunud, siis tasub teda otsida koos teiste kassitüdrukutega suure kassipoiss Rõba seljatagust soojendamas. Samas on Liza ka piisavalt iseseisev ning nii võib teda kohata kamina juurest pehmest pesast pikutamas — endal kõht püsti ja lumivalged haldjalikud kõhukarvad sooja käes liikumas.

Liza on ülimalt vahva ja särav kiisu ning on lausa patt, et selline kaunitar ikka veel turvakodus päriskodu ootab. Liza loodab väga, et kuskil on üks soe ja armastav kodu, kus teda ootaksid armastavad paikäed ja üks vahva sõbralik nurrumootor.