Aita abivajajat: tulnukaliku näo ja sõbraliku moega Micku kimbutab eluaegne haigus

Konserve noolib Mick küll väga hea meelega, aga probleem on kahjuks tõsisem. Mick Marsil on diabeet! Ei mingeid Marsi šokolaade enam, ei mingeid salaja nahka pandud pumatikompvekke — Mick on nüüdsest eluaegsel jälgimisel ja ravil, mistõttu vajavad Pesaleidja vabatahtlikud nüüd toetajate abi.

Mick on olnud juba peaaegu nädala Miki kliinikus statsionaaris, kus teda jälgitakse ja toidetakse ning tehakse kindlaks insuliini kogus, mida talle süstima peab hakkama. Jah, kahjuks on Mick Marsil vaja igapäevast süstimist ja seda saab teha vaid siis, kui Mick on puuris ja teistest kiisudest eraldatud.

Aga milline elu on puuris? Mick vajab hädasti oma kodu või hoiukodu, kus elada võimalikult normaalselt. Kuigi Mick on parajalt huvitava pilguga, lausa tulnukalik, siis käitub ta paide ja konservi peale nagu iga teine kass — laseb rõõmsalt nurru ja nühib veel vastu jalgu pealekauba. Mick on väga rahulik ja talle saab kõik terviseprotseduurid, isegi süstimise, kenasti ära teha.

Kui sina hoiukodu pakkumisega aidata ei saa, siis võid alati teha annetuse. Nimelt peab Mick veel vähemalt selle nädala lõpuni kliinikus olema, mis tähendab Pesaleidja jaoks suurt arvet. Juba statsionaar küündib praegu ligi 200 euroni ning sellele lisanduvad ka erinevad uuringud ja insuliin.