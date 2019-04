Tule Grafile appi: koerapoisi rõõmsat naeratust ei varjuta isegi kurb hülgamine

Kahjuks elas ettevõtte territooriumil ketivalvuri elu ka üks isane koer, kel nimeks Graf. Koerake veetis päevi lühikese keti otsas. Süüa talle küll anti, kuid jalutama viidi harva ja sedagi mitte omaniku, vaid lahkete töötajate poolt. Kui ettevõte minema kolis, siis vaest koera polnud enam kellelegi vaja. Omanik oli pigem seda meelt, et tal pole koeraga midagi teha ja kõige lihtsam oleks süütu loom lihtsalt magama panna.

Graf on kõigest umbes viieaastane elavaloomuline ja lahke sõber, kes magamapanekut küll ei väärinud. Nii otsustaski üks endistest töötajatest käia teda söötmas ja jalutamas, kuni leiab lahenduse ehk koerale uue kodu. Aega kahjuks palju ei olnud, sest territoorium oli kinnine ja sinna ligipääs tal ainult veel piiratud aja. Nii selle murega ELL-i poole pöördutigi. Sellist sõbralikku ja rõõmsameelset tegelast ei saanud loomakaitsjad kuidagi sinna jätta ning võtsid seetõttu vastutuse Grafile ise päriskodu leida.

Graf on tõeline rõõmupall. Isu on tal hea, isegi liiga hea ja praegu tegeletakse tema kaalu langetamisega, sest liitu jõudes oli tegemist tõeliselt ülekaalus trullaga. Graf on sõbralik teiste koertega läbi aia. Kokku lasta pole vabatahtlikud veel julgenud, kuid tundub, et ta tahab nendega pigem mängida kui kakelda.

Lapsed meeldivad talle hullupööra. Tegelikult on tema arvates kõik inimesed ilusad ja head. Tõelisele koerale kohaselt talle kassid ei meeldi. Tegelikult on asi sedasi, et kassid ei jaksa lihtsalt tema läheduses paigal püsida ja panevad plagama. Loomulikult on kass sel juhul Grafile saak, keda taga ajama hakata. Üks tore eripära on koeral veel. Ta nimelt ei tee väljaheiteid oma territooriumile. Tõelisele puhtusegurmaanile kohaselt ootab ta paar korda päevas jalutuskäiku, et oma hädad aedikust väljaspool toimetada.

Kuna toas polnud Graf varem käinud, siis tuba on üks hirmus koht ja parem on majja mitte siseneda. Kindlasti on ta tasakaaluka harjutamise korral valmis kaaluma ka tuppa minekut, kuid see sõltub juba läbirääkimisoskustest. Graf ootab väga oma kodu ja peret, kellele rõõmu valmistada. Talle sobib hästi elamine aiaga majas ja ketti ta enam minna kindlasti ei taha, sest vabadus on palju magusam.

Grafi kohta oskab täpsemalt rääkida Kaija telefonil 53463593 või aadressil info@loomakaitse.eu.

Huvi tüdrukkoerte vastu on Grafil veel samuti alles ja selleks, et temast tulevikus temast «õnnelikku» papat ei saaks, oleks vaja ta kindlasti kastreerida. Suure koera lõikus on väga kulukas ja seetõttu palub ELL abi, et Graf saaks enne uude koju minekut kastreeritud.