Ketikoerast üleliigseks: koerapoiss Grafi rõõmsat naeratust ei varjuta isegi kurb hülgamine

Lapsed meeldivad talle hullupööra. Tegelikult on tema arvates kõik inimesed ilusad ja head. Tõelisele koerale kohaselt talle kassid ei meeldi. Tegelikult on asi sedasi, et kassid ei jaksa lihtsalt tema läheduses paigal püsida ja panevad plagama. Loomulikult on kass sel juhul Grafile saak, keda taga ajama hakata. Üks tore eripära on koeral veel. Ta nimelt ei tee väljaheiteid oma territooriumile. Tõelisele puhtusegurmaanile kohaselt ootab ta paar korda päevas jalutuskäiku, et oma hädad aedikust väljaspool toimetada.

Kuna toas polnud Graf varem käinud, siis tuba on üks hirmus koht ja parem on majja mitte siseneda. Kindlasti on ta tasakaaluka harjutamise korral valmis kaaluma ka tuppa minekut, kuid see sõltub juba läbirääkimisoskustest. Graf ootab väga oma kodu ja peret, kellele rõõmu valmistada. Talle sobib hästi elamine aiaga majas ja ketti ta enam minna kindlasti ei taha, sest vabadus on palju magusam. Grafil on oma isiklik pass ja kiip, lisaks on Graf ka kastreeritud.