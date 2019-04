Õismäe rabas rihmata jalutavad koerad ründavad kitsi ja hirmutavad tervisesportlasi

Esimeses juhtumis osalenud koera omanik ei eitanud rünnet ning kahetses oma süüd. Tema sõnul on tegemist sõnakuuleliku ja alandliku koeraga, kellega pole siiani ühtegi ebameeldivat intsidenti ette tulnud. Koera ootamatu käitumine tekitas temas peataoleku ja ehmatuse, sest muidu sõnakuulelik loom ei allunud ühtäkki ühelegi käsklusele.

Kevad on käes ja käes on ka loomade jooksuaeg. Munitsipaalpolitsei amet tuletab koeraomanikele meelde, et vastavalt Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjale tuleb loomapidajal välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungi võimalus. Agressiivsusele kalduva koera puhul ei ole üleliigne jalutama minnes talle pähe panna suukorv.