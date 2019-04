Video: snorgeldaja sai ootamatult külaliselt sooja kallistuse

Egner, kes kogu vahejuhtumit filmis, sai esialgu paraja ehmatuse osaliseks, sest manaati sättis oma loivad tema keha ümber. «Manaatid on looduskaitse all olevad loomad ja ma andsin endast parima, et tema juuresolekul ettevaatlik olla,» muljetas Egner. «Loomulikult ei suutnud ma ka rõõmu tagasi hoida — tegu oli erilise kohtumisega.»