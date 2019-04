Koeraomaniku šokeeriv kogemus: ohutuna näiv mänguasi kustutas lemmiku eluküünla

«Mänguasjad tundusid olevat tõeliselt tugevad ja korralikud, kuid juba sama päeva õhtuks olid need kõik ribadeks tõmmatud,» alustas Tuckler juhtunu kirjeldamist sotsiaalmeedias . «Viskasin tükid kohe peale nende leidmist ära ja lootsin, et mõni mu koertest polnud midagi alla neelanud.»

Vaid aastavanusel kuldsel retriiveril Samil õnneks ei läinud — allaneelatud köiejupp tegi tema siseelunditele niivõrd palju kahju, et koera eluküünal kustus peagi. Tuckleri sõnul hakkas köis mööda koera seedetrakti edasi liikuma ning tõmbas tema soolestiku seintesse rebendid. Selle tagajärjel tekkis Samil veremürgistus ja kuigi veterinaarid suutsid tema kehast eemaldada neli meetrit köit, olid kahjustused täiendavaks raviks liiga suured.

Tuckler sõnas, et Sami päästmiseks oli hilja, kuid iga koeraomanik peaks oma lemmikule ostetud mänguasjad kriitilise pilguga üle vaatama, sest õnnetus tulles ei hüüa. «Tean nüüd, et köied on koerte jaoks kõige ohtlikumad mänguasjad, kuid neid müüakse kõikjal,» nentis Sami perenaine. «Minu koera surm oleks olnud välditav — sellised tooted tuleks poodidest eemaldada.»